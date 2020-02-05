РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 фев. Бюджет Королева в 2020 году составит 9 миллиардов рублей, сообщил глава города Александр Ходырев на ежегодном отчете.

В среду Ходырев выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе. Отчет в ЦДК имени Калинина слушали заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, депутаты Госдумы, Мособлдумы и городского совета депутатов, сотрудники и руководители градообразующих предприятий, общественники и активные жители города.

«Благодаря грамотной экономической политике, участию в федеральных и региональных программах бюджет города с 2014 года вырос более чем вдвое и составил в 2019 году свыше 8 миллиардов рублей. В 2020 году бюджет составит 9 миллиардов рублей. Полагаю, что это не предел! Нам необходимо добиться, чтобы бюджет составлял более 10 миллиардов рублей!» – сказал Ходырев.

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составил 32 миллиарда рублей, темп роста составил 117%.

На сегодняшний день в Королеве работают 12 238 субъектов малого и среднего предпринимательства, их вклад в экономику города составляет более 33%.

Только в 2019 году открыто более 2 тысяч новых малых предприятий, создано около 800 новых рабочих мест.

В 2019 году объем отгруженных товаров, работ и услуг, свыше половины которых составляет сфера научных исследований и разработок, составил 143 миллиарда рублей.