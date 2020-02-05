РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 фев. Сотрудники Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Пискарева с 95-летним юбилеем, сообщается на сайте администрации горокруга.

Четвертого февраля бывшему работнику ГКУ МО «Мособлпожспас», ветерану Великой Отечественной войны Василию Пискареву исполнилось 95 лет. Поздравить юбиляра пришли работники аппарата управления Мытищинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» заместитель начальника Виктор Бурсин и старший эксперт Людмила Кузнецова.

«Пискарев длительное время проработал в ГКУ МО «Мособлпожспас» и свой трудовой путь завершил в 87 лет. Ветеран тепло вспоминает о своих коллегах как по службе, так и по работе в «Мособлпожспасе». Бывшего работника и ветерана войны от Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили с теплыми пожеланиями, подарили цветы и продуктовый набор», – говорится в сообщении.

Василия Алексеевича до сих пор вспоминают в коллективе, любят, ценят и уважают его за все то, что он сделал для великой Победы и для людей. Бывшие коллеги пожелали ветерану здоровья, бодрости духа, любви и внимания близких, долгих лет жизни.

Пискарев родился 4 февраля 1925 года в городе Солнечногорске и в 16 лет стал участником трудового фронта. В 1944 году Василия направили на учебу в военное училище в поселок Болшево на полгода. Он окончил училище в звании младшего лейтенанта и был направлен на Дальний Восток на Второй Дальневосточный фронт. В составе 264-й Уссурийской стрелковой дивизии участвовал в боях с японцами.

После окончания войны продолжил карьеру военного. Непростая судьба военнослужащего заносила его то в Германию, то в Румынию, то на Дальний Восток. Службу Василий Алексеевич закончил в должности командира полка в звании полковника, а после выхода на пенсию пришел работать в ГКУ МО «Мособлпожспас».