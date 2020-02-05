РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 фев. В Центре управления регионом (ЦУР) Королева поступило более 35 тысяч обращений от жителей за 10 месяцев работы, сообщил глава города Александр Ходырев во время ежегодного отчета.

В среду Ходырев выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе. Отчет в ЦДК имени Калинина слушали заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, депутаты Госдумы, Мособлдумы и городского совета депутатов, сотрудники и руководители градообразующих предприятий, общественники и активные жители города.

«Эффективно контролирует работу созданный по аналогии с областным муниципальный Центр управления регионом. В нашем городе он был открыт 11 апреля 2019 года одним из первых в Московской области. За время работы в ЦУР-Королев поступило более 35 тысяч обращений. Свыше 80% жителей подтвердили успешное решение проблем», – сказал Ходырев.

С помощью цифровых технологий ЦУР позволяет максимально быстро реагировать на поступившие обращения горожан.

В Центр управления муниципалитетом стекается вся информация в сфере ЖКХ и благоустройства, включая вывоз мусора, вопросы энергетики, содержания дорог, транспортного обслуживания населения.

«Мы видим, как работает система образования: а именно – обеспечение местами детей в детских садах, потребность в ясельных группах, запись детей в первый класс. Как реализуется программа «Безопасный регион» и конечно – вопросы системы здравоохранения», – добавил глава города.