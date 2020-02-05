РИАМО – 5 фев. Пользователи интернета сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса», жалобы в том числе приходят на работу почты, следует из данных сервиса Downdetector.

Downdetector отслеживает сбои в работе известных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, информация о сбоях начала поступать примерно с 15:45.

Пользователи в основном жалуются на работу почты, а также на работу сайта и сервиса «Яндекс.Деньги».

Жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга и практически всей остальной европейской части России, а также из Уфы, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска.