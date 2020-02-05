РИАМО - 5 фев. При составлении рациона бесплатного горячего питания младшеклассников в Подмосковье используют меню школ городского округа Балашиха, сообщил в среду первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, сейчас средняя цена горячего завтрака на одного ребенка составляет 49 рублей. Предполагается, что с запуском системы бесплатного горячего питания она вырастет до 71,83 рубля.

«В 2018 году был большой федеральный конкурс по качеству организации питания. Там победила Балашиха, в которой наиболее полное, расширенное меню завтраков и обедов. Вот оно и взято за основу для расчета этой стоимости», - сказал Бронштейн на заседании комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим здоровым питанием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье поручение президента выполнят уже в 2020 году - с 1 сентября все ученики с первого по четвертый классы будут получать бесплатное горячее питание. На эти цели необходимо около 4 миллиардов рублей.