РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. В Доме культуры «Быково» Подольска 7 февраля состоится бесплатная лекция по финансовой грамотности для горожан, сообщается в группе «Дом культуры «Быково» в соцсети «ВКонтакте».

«Дом культуры «Быково» Подольска приглашает горожан 7 февраля на лекцию по финансовой грамотности «Оптимизируем доходы и расходы». В ходе занятия участникам расскажут о самых эффективных методах оптимизации доходов и расходов, а также о том, как использовать основы экономики в быту. Начало лекции в 12:00», – говорится в сообщении.

Занятие будет проводиться для всех желающих бесплатно по адресу: поселок Быково, улица Школьная, дом №8.