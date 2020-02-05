РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Глава Люберец Владимир Ружицкий вручил паспорта РФ 20 юным жителям горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Вручение состоялось в среду в Картинной галерее.

«Паспорт – это главный документ, который обозначает, что вы принадлежите к большому государству – Российской Федерации. Возможность считать себя гражданином данной страны – большая честь. Я хотел бы вам искренне пожелать с этим документом гордо шагать по жизни, достойно закончить школу, в перспективе поступить в высшие учебные заведения, стать профессионалом в своей специальности», – сказал Ружицкий.

Он вручил паспорта 20 юным жителям Люберец.