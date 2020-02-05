РИАМО - 5 фев. В Московской области свои отношения в 2019 году зарегистрировали на 1,6 тысячи пар больше, чем в 2018 году, при этом число разводов также увеличилось, сообщила начальник Главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.

В доме правительства Московской области в среду прошло заседание коллегии Главного управления ЗАГС Подмосковья.

«Показатели увеличились по четырем видам актов гражданского состояния. Заключение браков – на 1,6 тысячи, расторжение браков – на 2,3 тысячи. Перемена имени – 684, установление отцовства – на 42», – сказала Филатова в ходе заседания.

Она добавила, что в минувшем году также произошло уменьшение количества выдачи актов гражданского состояния.

«У нас уменьшилось значение по трем видам актов гражданского состояния. Значительное снижение по количеству актов рождения – на 9 тысяч. Количество актов смерти снизилось на 1,6 тысячи единиц. Усыновления и удочерения – на 79 актов меньше», – отметила Филатова.