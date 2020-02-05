РИАМО - 5 фев. В Московской области 98,8% местных жителей довольны работой отделений ЗАГС, по сравнению с прошлым годом показатель упал на 1,2%, сообщила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.
В доме правительства Московской области прошло заседание коллегии Главного управления ЗАГС Подмосковья.
Она добавила, что жители Подмосковья отмечали проблемы в Ступинском, Люберецком, Лыткаринском и Мытищинском управлениях ЗАГС.
При этом в Домодедовском, Волоколамском, Солнечногорском и Щелковском отделениях ЗАГС уровень удовлетворенности закрепился на отметке в 100%.
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