«Несмотря на то, что целевой показатель на 2019 год установили 90%, у нас много лет подряд был показатель в 100%. В конце 2019 года этот показатель составил 98,8%, показатель перевыполнен, но по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 1,2%. Требуется серьезный анализ причин снижения», - сказала Филатова на заседании.