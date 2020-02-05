РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 фев. В Балашихинском техникуме 7 февраля проведут день открытых дверей для лиц с ограниченными возможностями здоровья, начало мероприятия в 15:00, сообщается на странице учебного заведения в соцсети Facebook.

«Администрация Балашихинского техникума 7 февраля приглашает обучающихся общеобразовательных организаций из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на единый день профессиональной ориентации (день открытых дверей). Начало в 15:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом №69.

Балашихинский техникум – базовая профессиональная образовательная организация в Московской области, которая реализует инклюзивное профессиональное образование. Здесь обучаются более 650 студентов, из них 48 ребят с инвалидностью и 36 – с ограничениями по здоровью. Ребят учат востребованным рабочим профессиям: мастер по обработке цифровой информации, токарь на станках с ЧПУ, мастер отделочных строительных и декоративных работ.