РИАМО - 5 фев. Мособлдума планирует до конца недели учесть все предложения по поправкам к Конституции, которые были озвучены в ходе общественных слушаний, и направить их в федеральные законодательные органы, заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов по итогам общественных слушаний.

«Все высказались в поддержку данных изменений (к Конституции, предложенных президентом - ред.). <...> Предлагаю проект резолюции взять за основу, отработать. Конкретно в какую статью, в какой пункт вносится предложение, чтобы удобно было работать. До конца недели уже итоговый документ направить как в рабочую группу, так и в Государственную думу и Совет Федерации», - сказал Брынцалов.

Как пояснил корреспонденту РИАМО глава профильного комитета Александр Баранов, в ходе слушаний была озвучена лишь часть поправок. Они касались экологии, участия жителей в бюджетном процессе, отставки правительства, требований к муниципальной и региональной власти, в частности, полномочий по охране общественного порядка, отсутствия у кандидатов иностранного гражданства.

«Сегодня много было предложений, от одной Общественный палаты будет около 150, они уже к нам поступают. Мы сформируем, систематизируем все в таблице. Они не будут забыты. Мы их направим в комиссию, которая уже существует, в законодательном органе и нашему представителю в Совете Федерации. Но особый упор мы сделаем на те, на которые стоит обратить внимание. Отправить мы должны до 12 февраля», - заключил Баранов.

Президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их вынесут на общероссийское голосование.