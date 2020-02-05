РИАМО - 5 фев. Рэп-исполнители Особов и Slimus удалили свой клип после обращения в Генпрокуратуру православных активистов, глава общественного движения «Зов Народа» Сергей Зайцев заявил, что артисты должны заплатить штраф, так как оскорбили чувства верующих, сообщает Газета.ru.

Православные общественные деятели написали заявление в Генпрокуратуру России на рэперов, которые опубликовали клип «С легким паром». В клипе герой, одетый в костюм священнослужителя, расслабляется в бане с девушками и принимает наркотические средства. После обращения музыканты сами удалили видеоролик.

«Удаление данного материала — основное наше требование, и в целом мы удовлетворены быстрым реагированием на наше обращение», - сказал Зайцев.

Также он добавил, что нужно, чтобы исполнители осознали свой поступок, были наказаны штрафом и больше никогда такого не совершали.

Зайцев отметил, что выпуск таких клипов заставляет людей меньше доверять церкви. Также в видео были и эпизоды с приемом наркотиков, что может популяризировать наркотические вещества среди молодого поколения.

По его словам, степень доверия россиян к церкви и так снизилась, а такие клипы еще более пагубным образом влияют на эту проблему.