В среду 5 февраля в Тюмень прилетел первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами в связи с эпидемией коронавируса. Новый китайский вирус 2019-nCoV уже унес жизни почти 500 человек, по всему миру заболели более 24,5 тысяч человек, из них два случая в РФ, правда, у граждан КНР. Россия частично закрыла границы и проводит проверки на коронавирус. Между тем, некоторые наши соотечественники не торопятся эвакуироваться из Китая. О том, что происходит в самом эпицентре эпидемии, рассказали русскоговорящие блогеры из Уханя и соседнего города Луань.

Жизнь в закрытом Ухане

Дарья несколько лет живет и работает в Китае, а также ведет страничку в Instagram c ником darkainst. Когда началась эпидемия коронавируса, она стала активно публиковать фото и видео из самого эпицентра – Уханя. В них она рассказывает о том, что происходит в городе, и как там борются с коронавирусом.

По словам девушки, перед китайским Новым годом она вернулась в Ухань из поездки, и буквально в это же время город изолировали.

В посте она признается, что ей страшно, но все-таки надеется на лучшее. «Я еду в город, из которого все бегут! Где уже более 40 случаев заражения вирусом, от которого нет вакцины! Где 35 людей находятся в очень тяжелом состоянии! В город, который осыпают обеззараживающим порошком и где уже распроданы все маски! А люди боятся даже показываться на улице!», - написала Дарья.

Вернувшись в Ухань, она обнаружила, что люди напуганы, а атмосфера накалена до предела.

«Ухань изолирован: аэропорт, вокзалы, метро, общественный транспорт и такси приостановили свою работу», - сообщила она.

По ее словам, с 25 января главные районы Уханя – Wuchang, Hankou и Hanyang – отделены друг от друга. «Закрывают 3-е транспортное кольцо. А это значит, что каждый из районов будет изолирован друг от друга, и попасть из одного в другой будет невозможно», - объясняет девушка.

По ее информации, в каждом районе организованы офисы управления, куда можно обратиться, если нужно экстренно заказать машину. «Все такси обеззаражены, водители носят специальную одежду, чтобы обезопасить как вас, так и себя», - отмечает Дарья.

По словам блогера, 24 часа в сутки работает горячая линия, которая принимает звонки и оказывает помощь. Как отмечает девушка, медики работают в больницах безвылазно, у них нет даже возможности выйти домой. Также на днях в городе открыли новую больницу на 1000 человек.

Хотя медицинские маски в Ухане в дефиците, ограничений по их продаже нет – можно взять столько, сколько позволяет возможность. Чтобы помочь местным жителям, Дарья скупает маски и отвозит в больничный комплекс, а также раздает знакомым китайцам. Сама она обязательно надевает маску, когда выходит из дома. Она рассказывает, что в аптеках также можно купить спиртовой дезинфицирующий раствор.

На видео в своих прогулках по городу Дарья использует не обычные, а специальные фильтрующие полумаски, которые рекомендуют медики. В супермаркеты покупатели в основном приходят в масках, а некоторые – в специальных защитных костюмах. Также с февраля на входе в магазины людям стали измерять температуру.

Также девушка рассказала, что из-за коронавируса многие пары в Ухане отменили регистрацию браков, назначенную на зеркальную дату – 02.02.2020.

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Время на книжки и кино

Впрочем, несмотря на то, что Дарья оказалась запертой в самом центре эпидемии коронавируса, она не теряет чувства юмора и ищет плюсы.

«Позитивные моменты моих будней – тишина и покой! Нет больше толкучек, беготни и пробок. Наш жилой комплекс как никогда блистает чистотой и порядком», - отмечает девушка.

Она использует свободное время, чтобы дочитать книги, сесть за подготовку к CFA и заняться музыкой и йогой.

«Можно не краситься и валяться дома с утра до ночи. Можно пересмотреть все новинки кино за 2019 год, который ты пропустил. У меня официальная отсрочка от практики. А это значит, что можно не переживать, что я что-то просплю или опоздаю на летучку!», - признается она.

По ее словам, ей приходится пользоваться функцией «заблокировать пользователя» из-за хейтеров. «Иногда начинает казаться, что здесь в эпицентре эпидемии куда безопаснее, чем на той стороне! Я научилась спокойно воспринимать все пожелания мне скорейшей кончины», - говорит блогер.

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Мифы про падающих на улице

Год назад Анастасия Купянская переехала в город Луань провинции Анхой из подмосковного города Пушкино. Она работает преподавателем русского и английского языка в Западноанхойском университете, где учится 24 тысячи студентов.

Луань расположен всего в часе езды от Уханя. Как рассказала собеседница РИАМО, еще две недели назад здесь никто не переживал по поводу вируса, не носил маски, заведения и магазины работали, самолеты летали. Только в последнюю неделю город опустел.

Анастасия активно ведет блог в Instagram, рассказывая подписчикам о реальной ситуации в Китае. По ее словам, ей пишут в личку ежедневно около ста человек. Также она постоянно снимает видео, развенчивает мифы и слухи.

Вопреки слухам и вирусным видео, в Луане не было ни драк за еду, ни падающих прямо на улицах заболевших, отмечает девушка.

Многие жители города разъехались на китайский Новый год к родственникам в другие регионы страны, остальные сидят по домам, выполняя рекомендации правительства.

«По моим ощущениям процентов 90% предприятий закрыто из-за коронавируса. Люди сидят по домам. Если предприятие официальное, то отпуск оплачивается. Если по-черному, то соответственно без денег», - отмечает жительница Луаня.

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Паника набирает обороты

Дефицита продуктов и товаров в Луане нет, сложно найти только медицинские маски. Учитывая, что в автобусах висят объявления «Без маски проход запрещен», путешествовать по городу без средств защиты очень сложно, рассказывает Анастасия.

На входе в торговые центры у посетителей измеряют температуру специальными датчиками. А несколько дней назад по городу стали курсировать автомобили, которые оповещают через громкоговоритель, что делать в случае коронавируса и как его выявить.

«От этого мне стало и правда немного жутко.... Мой декан звал меня на Новый год и говорил, что этот вирус – фигня. Сегодня он прибежал ко мне домой в маске и был нервным, как мне показалось. Интересовался моим самочувствием и есть ли у меня все необходимое. Походу набирает обороты паника...», - признается Анастасия.

За год работы в Китае она успела завести много друзей: среди них русские, белорусы, украинцы и китайцы. Однако сейчас русскоязычных друзей в городе Луань у нее осталось мало: большинство уехали накануне китайского Нового года домой на каникулы.

«Здесь остался один парень из украинского города Херсон. Но мы сейчас не видимся: в связи с эпидемией только созваниваемся. С китайскими друзьями тоже стараюсь не видеться: все мы соблюдаем рекомендации оставаться дома, не посещать массовые мероприятия. Близкая подружка успела уехать в Таиланд. Когда теперь вернется, не знаю», - рассказала РИАМО девушка.

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«У меня тут квартира и кот»

Несмотря на то, что Россия уже начала эвакуацию своих граждан из Китая самолетами, Анастасия уезжать не планирует.

«Не вижу смысла в эвакуации. Если уж Китай инфекцию не поборет, ее вообще никто не поборет. У меня здесь работа, дом и любимый кот», - говорит девушка.

«Кроме того, я здесь работаю официально, у меня страховка и даже во время эпидемии мне платят зарплату. Мой контракт продлен на год, у меня очень хорошие отношения с университетом», - объясняет она.

По словам Анастасии, помимо инстаграма, много времени занимает готовка. До эпидемии девушка в 99% случаев заказывала еду доставкой: это вкусно, удобно и дешево. Сейчас же ни одна доставка не работает, и Анастасия готовит дома блюда русской кухни. Вот только борщ не получается приготовить, потому что в Китае не продается свекла.

Сидеть дома в Лауне не только скучно, но и холодно. Здесь нет центрального отопления, а раздвижные окна очень плохо удерживают тепло. Включенный на отопление кондиционер не спасает.

«В моем городе за сутки прибавилось на 27 зараженных. Поэтому пока я свои прогулки по городу приостанавливаю, так как жесткой необходимости покупать что-то нет. Да и закрыто все... Гулять негде... Завтра погуляем по территории университета. Она закрыта от посторонних и обрабатывается ежедневно», - добавила она.