РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина рассказала студентам Подольска на встрече о своем первом подвиге и медали «За боевые заслуги», об участии в битве за Сталинград, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в музее-заповеднике «Подолье» прошла встреча студентов Российского государственного университета туризма и сервиса с ветераном Великой Отечественной войны Рохлиной. Также в ней приняла участие заместитель председателя совета депутатов Подольска Татьяна Никитас и депутат Артур Корольков. Встречу подготовили заведующая отделом по экскурсионно-массовой работе и школьно-музейной педагогике музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман и главный хранитель фонда музея-заповедника «Подолье» Ирина Смирнова.

«В конце октября 1942 года нужно было переправить через Волгу тяжело раненого заместителя командира батальона, капитана. Вместе с другой девушкой Марусей мы тащили раненого на связанных лыжах со льдины на льдину, иногда проваливаясь в воду, но перевезли на другой берег. Тогда я получила свою первую медаль «За боевые заслуги». И когда у меня спрашивают, какая награда самая дорогая, я всегда указываю на эту медаль», – сказала Рохлина.

Она рассказала, как держала оборону вместе с войсками Красной Армии под Сталинградом, находилась в здании тракторостроительного завода и чуть не замерзла от холода. Самая желанная новость, которую они хотели услышать от политруков, была об открытии второго фронта американцами, но так и не дождалась, затем Рохлина попала в госпиталь.

Она добавила, что в феврале 1945 года, когда ее дивизия вела бои уже в Германии, недалеко от деревни Кляйн-Пескерау ей пришлось с 18 тяжелоранеными находиться в немецком блиндаже на нейтральной полосе. В течение трех дней эту полосу никто не мог занять. Когда советские солдаты снова пошли в наступление, то первым вошел в блиндаж старший лейтенант Иван Рохлин.

В блиндаже ее будущий муж признался в любви и предложил Марие выйти за него замуж. В тот же день он написал рапорт на имя командира полка, и уже 5 февраля 1945 года издали полковой приказ считать их мужем и женой.

«5 февраля мы с мужем всю жизнь считали днем нашей свадьбы, хотя официально свой брак зарегистрировали 23 февраля 1946 года в консульстве СССР в Австрии, в городе Вена. Консульство размещалось во дворце Франца-Иосифа», – заключила Рохлина.