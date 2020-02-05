РИАМО - 5 фев. Корреспондент Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Алексей Стейнерт занял второе место в номинации «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы» конкурса «Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды».

В среду в столице наградили победителей конкурсов «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы» и «Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды». Корреспондент РИАМО был отмечен премией за статью «Экологическая революция: как Москва решает автомобильный вопрос».

Победителей поздравил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он также зачитал приветствие от столичного градоначальника Сергея Собянина.

«Москва - постоянно развивающийся город, один из крупнейших экономических и культурных центров в мире. Несмотря на ускоренные темпы развития, наш город входит в число самых зеленых мегаполисов мира - увеличивается количество парков, благоустраиваются общественные пространства. Во многом это ваша заслуга - профессионалов своего дела, поддерживающих курс правительства Москвы на реализацию высоких стандартов охраны окружающей среды», - сказал Бирюков.

Он отметил, что Москва стала лидером среди мегаполисов мира по многим экологическим показателям, и это общая заслуга не только столичного правительства, но и общественных организаций, профессиональных сообществ и жителей.

Конкурс на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды проводится с 2008 года. Лауреатов поощряют денежным вознаграждением с вручением удостоверения лауреата, специального приза в виде статуэтки и нагрудного знака. Конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий Москвы проходит с 2010 года.

На этот раз на соискание премий было подано около 100 заявок. Конкурсы проводились с сентября по 22 ноября 2019 года. Среди победителей в разных номинациях - АО «Газпромнефть-МНПЗ», ГАУ «Институт Генплана Москвы», коллектив Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, общероссийское движение «Добрые крышечки».