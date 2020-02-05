РИАМО - 5 фев. Днем в среду порывы ветра в новой Москве усилились до 17 метров в секунду, на остальной территории – до 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 2,6-3,8 градуса; Северном – минус 3,1-3,8 градуса, Северо-Восточном – минус 3,2-4,1 градуса, Восточном – минус 3,5-4,2 градуса, Юго-Восточном – минус 3-3,3 градуса, Южном – минус 3,2-3,8 градуса, Юго-Западном – минус 3,3-4,3 градуса, Западном – минус 3,4-4,4 градуса, Северо-Западном – минус 2,9-4,1 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура – минус 3,5-3,6 градуса. На территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – минус 2,4-3,7 градуса, порывы ветра до 17 метров в секунду.

Вечером в Московском регионе будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В столице будет минус 6-4 градуса, в Подмосковье – минус 7-4. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду.