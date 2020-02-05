РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 фев. С начала года 35 семей в подмосковном Красногорске получили единовременные выплаты к юбилеям семейной жизни, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Подмосковья.

«С января 2020 года 35 супружеских пар городского округа Красногорск получили единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни», – сказала начальник управления Лилия Гордон.

Жители городского округа Красногорск, отмечающие юбилей совместной жизни, могут подать заявление на единовременную выплату через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Размер выплаты зависит от количества прожитых вместе лет. В связи с 50-летием совместной жизни выплата составляет 5 тысяч рублей, с 55-летием – 6 тысяч, 60-летием – 7 тысяч рублей, 65-летием – 8 тысяч рублей, 70-летием или более – 9 тысяч рублей.

Единовременное пособие супругам выплачивается на день юбилея.