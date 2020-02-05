РИАМО - 5 фев. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на вопрос о том, когда будут преданы огласке причины появления дыры в обшивке корабля «Союз МС 09», отметил, что «всему свое время», сообщает Газета.ru.

Дыру в обшивке космического корабля выявили 30 августа 2018 года. В этот день датчики на МКС зафиксировали, что давление воздуха снижается. Во второй половине этого дня отверстие залили герметиком.

«Всему свое время», — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте в ответ на вопрос про огласку причин появления дыры.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко отметил, что причины произошедшего огласят после проведения расследования.