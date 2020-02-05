РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. В среду сотрудники ГИБДД Подольска сдали более 5 литров крови в ходе акции «День донора», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольской станции переливания крови в среду, 5 февраля, прошла акция «День донора» с участием сотрудников УМВД России по городскому округу Подольск. Таким образом, в донорском движении приняли участие 11 человек, они сдали более 5 литров крови», – говорится в сообщении.

Станция обеспечивает кровью все государственные лечебные учреждения Подольска. Донорство является совершенно безопасным, при заборе крови используется только одноразовое оборудование. Кроме того, это благоприятно влияет на организм – регулярные кроводачи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.