РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Работы по реконструкции Дворца культуры Балашихи выполнены на 50%, завершить капитальный ремонт учреждения планируют в 4 квартале 2020 года, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду Ефимов проинспектировал ход работ и провел рабочее совещание с представителем подрядчика. Директор учреждения Сергей Сафронов рассказал депутату, что работы в здании выполнены на 50%. В старой части ДК завершается окраска стен и потолков, смонтирована мощная вентиляционная система, энергосберегающие светильники, восстановлены элементы лепнины, уложен керамогранит в фойе и износостойкий линолеум в балетных классах.

«Площадь Дворца культуры – 7 тысяч квадратных метров, так что объемы проводимых работ предстоят еще большие. Важно как можно скорее завершить отделку во всех помещениях, чтобы перейти к монтажу дорогостоящего и сложного оборудования в залах, а также, с наступлением тепла приступить к работам на фасаде и благоустройству территории возле учреждения культуры», – сказал Ефимов.

Он попросил представителя подрядной организации увеличить количество рабочих на объекте, отметив, что по контракту все работы должны завершиться в IV квартале 2020 года.

Капитальный ремонт ДК «Балашиха» проводится в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Из регионального и местного бюджетов на эти цели выделено 200,7 миллионов рублей.

В нынешнем году в Балашихе также проводится капитальный ремонт в ДК «Кучино» и в доме офицеров «Северный».