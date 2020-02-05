РИАМО - 5 фев. В Одинцовском городском округе 32-летний житель Москвы убил кота и выбросил его из окна в присутствии ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Изверга задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». За убийство кота живодер может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.