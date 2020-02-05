РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов окажет содействие в проектировании спортивного ядра на территории Балашихинского техникума, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В среду Ефимов в ходе рабочего визита в Балашихинский техникум осмотрел территорию и обсудил с директором учреждения Денисом Лукиным планы по благоустройству спортивного ядра.

«За учебными корпусами и мастерскими техникума располагается большое футбольное поле и импровизированная площадка для воркаута, но для занятий физической культурой это место не приспособлено. На первом этапе окажем содействие в выделении средств учебному заведению на проектирование спортивного ядра с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, футбольным кортом, силовыми снарядами, в том числе для ребят с ограничениями по здоровью», – сказал Ефимов.

В ходе рабочей встречи ее участники также обсудили вопросы трудоустройства инвалидов на городских предприятиях и проведение дня открытых дверей в техникуме для учащихся 9 классов школ Балашихи.

Балашихинский техникум – базовая профессиональная образовательная организация в Московской области, которая реализует инклюзивное профессиональное образование. В двух зданиях техникума обучаются более 650 студентов, из них 48 ребят с инвалидностью и 36 – с ограничениями по здоровью.

Всех ребят обучают востребованным на рынке и высокооплачиваемым рабочим профессиям: мастер по обработке цифровой информации, токарь на станках с ЧПУ, мастер отделочных строительных и декоративных работ.