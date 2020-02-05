РИАМО - 5 фев. В Московской области в январе выдали порядка 1,5 тысяч градостроительных планов земельных участков для проектирования, что в три раза больше по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«В 2020 году из 1,5 тысяч зарегистрированных ГПЗУ 30% выданы под объекты нежилого назначения. В долгосрочной перспективе на зарезервированных под такие объекты территориях может появиться порядка 18 тысяч новых рабочих мест», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Наибольшее количество ГПЗУ за январь выдали в Дмитровском, Ленинском и Раменском городских округах.

Около 30% из ГПЗУ, выданных для целей проектирования объектов нежилого назначения, приходится на торговлю и склады, а вторые по популярности – производственные объекты.

Гордиенко добавил, что одна из ключевых задач для градблока региона на сегодня – это обеспечение жителей Подмосковья местами приложения труда рядом с домом.

Чтобы оптимизировать сроки выхода инвесторов на стройку в Московской области, непрерывно продолжается масштабная работа по цифровизации всех услуг в сфере граддеятельности.

Ранее услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков была оцифрована. Она доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг.