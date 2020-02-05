РИАМО - 5 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 75-летия Победы, данная награда была учреждена указом президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Я хотел сказать слова благодарности всем ветеранам. Президент поручил вручить памятные медали перед Днем Победы. С большой честью и удовольствием это делаю», - сказал Воробьев.

Встреча прошла в формате чаепития, на которое пригласили ветеранов из Орехово-Зуевского, Ленинского округов, Красногорска, Королева, Мытищ, Люберец, Жуковского. В мероприятии также участвовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, советский и российский хирург Леонид Рошаль.

Всего в Подмосковье памятные медали получат более чем 64 тысячи человек – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы и вдовцы, жители блокадного Ленинграда, узники фашизма, труженики тыла.

Во время общения ветераны поделились воспоминаниями о годах войны, обсудили развитие региона, поблагодарили Воробьева за программу «Активное долголетие».

«В округе Мытищи 1,5 тысячи человек записалось на «Активное долголетие». Лично я занимаюсь скандинавской ходьбой, занятия проходят в нашем парке в центре города. У нас замечательный тренер. А совсем недавно в Мытищах открылся клуб «Активное долголетие», за что большое спасибо», - рассказала участница войны, дошедшая до Берлина, София Мелентьева.

Михаилу Расторгуеву из Люберец 94 года. В конце июля 1943 года он попал в стрелковый полк, принимал участие в Курской битве, дошел до Польши, где получил ранение. Ветеран был приглашен на ежегодное обращение Воробьева к жителям региона.

«Я очень доволен, как прошло выступление губернатора. Мне нравится курс, по которому развивается Московская область. Я как ветеран, как пенсионер чувствую постоянную заботу и поддержку. В регионе не забывают и тех, кто не дожил до наших дней. Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» здесь претворен в жизнь», - отметил Расторгуев.

Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в минувшем октябре, она разработана для людей старшего поколения в рамках нацпроекта «Демография». Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии.