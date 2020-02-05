РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. В среду в Балашихе обсудили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и приоритетные задачи, которые предстоит реализовать в Балашихе в текущем году, среди них начало строительства трех детских дошкольных учреждений и двух школ, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На мероприятии, которое прошло в среду в администрации городского округа, присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, представители администрации, депутаты Мособлдумы, городского совета депутатов, члены общественной палаты, представители ТОСов, предприниматели, актив партии «Единая Россия».

«Президент России Владимир Путин в своем послании акцентировал особое внимание на социальной политике, повышении реальных доходов граждан, поддержке социально незащищенных слоев населения, семей, здравоохранения, образования, выплат детских пособий, материнского капитала, доплат учителям, организации горячего питания школьникам и другим вопросам. Развивая задачи президента на территории Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев конкретизировал задачи в своем обращении главам муниципалитетов и жителям, также уделив большое внимание развитию социальной сферы, выделения средств на поддержку и развитие новых социальных объектов, развитии экономики, созданию новых рабочих мест», – сказал Юров.

Он добавил, что среди важных инициатив президента и губернатора, которые предстоит реализовывать в Балашихе, продолжение строительства новых школ и детских садов. 5 детсадов общей вместимостью 740 мест уже откроют в текущем году в микрорайоне Авиаторов, два – в микрорайоне Саввино, на улице Твардовского и в ЖК «Измайловский лес». Кроме того, завершат проектирование и начнут строительство 2 детских садов на улице Заречной на 125 мест и на улице Твардовского, 26 на 80 мест.

В мае текущего года начнутся проектные работы и по дострою заброшенного объекта – детского сада на 330 мест в микрорайоне Первомайский, а в конце 2020 года приступят к строительству, которое завершится в 2021 году.

Завершается проектирование и двух школ в микрорайоне Ольгино на 1 100 мест и в микрорайоне Леоновский парк на 375 мест. Строительство объектов начнется в третьем квартале 2020 года.

Среди других задач, стоящих перед Балашихой в 2020 году, – решение проблем обманутых дольщиков, поддержка незащищенных слоев населения, а также завершение капитального ремонта учреждений культуры и спорта.