РИАМО - 5 фев. В ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент РФ Владимир Путин рассказал о проблемах, из-за которых мир оказался у опасной черты, передает Федеральное агентство новостей.

«Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день глобальная экономика также находится в неустойчивом состоянии.

Президент неоднократно обращал внимание на то, что события в мире развиваются непредсказуемо и неуправляемо. По его словам, региональные становятся угрозами для всего мира. В связи с этим странам-основательницам ООН следует проявить политическую мудрость, так как в уставе организации закреплены идеалы мира, свободы и справедливости.