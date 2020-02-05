РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 фев. Водители троллейбусов Подольска призвали жителей округа уважать общественный транспорт и не создавать препятствий при их следовании по маршруту, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на днях прошла встреча Госавтоинспекторов, представителей прокуратуры и водителей МУП «Подольский троллейбус». В ходе мероприятия участники обсудили вопросы, связанные не только с управлением общественного транспорта, но и личным.

«Водители троллейбусов обратились ко всем жителям и гостям городского окурга с требованием уважать общественный транспорт и не создавать проблем при их следовании по маршруту, а также призвали участников дорожного движения фотографироваться с тематическим хештегом #движениесуважением», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия представитель прокуратуры разъяснил правомерность привлечения к административной ответственности за превышение, зафиксированное с помощью метода измерения и вычисления средней скорости движения. Водители смогли задать интересующие вопросы сотрудникам ОГИБДД и прокуратуре.