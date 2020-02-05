РИАМО - 5 фев. Состоялось открытие нового корпуса Клинской детской школе искусств имени П.И.Чайковского, это самое большая и самая оснащенная школа искусств в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Участие в открытии приняли министр культуры Московской области Елена Харламова, глава Клина Алена Сокольская. Они осмотрели школу, встретились с обладателями гранта губернатора Московской области «Одаренные дети» Анной и Андреем Матвеевыми и с солистами хора «Мандрагора».

«Как и говорил в своем обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев, открыли сегодня детскую школу искусств им П.И. Чайковского в Клину в полном объеме», - сказала Харламова.

Она также добавила, что все корпуса заведения смогут вместить 2,5 тысячи детей. Это старейшая школа, с серьезным педагогическим составом. В скором времени она отметит свое 85-летие.

В новом корпусе детской школы искусств расположились хореографические и выставочные залы, кабинеты для индивидуальных занятий, костюмерные и творческие мастерские, а также концертный зал на 350 мест. С его открытием завершена реконструкция учреждения.