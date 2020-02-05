РИАМО - 5 фев. Московская областная дума намерена предложить две поправки в Конституцию, одна из них касается информирования жителей о состоянии экологии, другая - вовлечения граждан в бюджетный процесс, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В комитетах Московской областной думы состоялось обсуждение президентского законопроекта. Был выдвинут ряд предложений по тому, что можно добавить. <...> Много внимания уделяется экологической безопасности. Это направление многие жители считают одним из приоритетов», — сказал Брынцалов в ходе общественных слушаний.

Он добавил, что предлагается дополнить статью 42 Конституции Российской Федерации и предоставить право гражданам не только на достоверную, но и на общедоступную информацию о состоянии окружающей среды.

Брынцалов отметил, что такая поправка даст возможность урегулировать в федеральных законах порядок размещения государственными органами власти и органами местного самоуправления такой информации в Интернете. Это позволит гражданам и юридическим лицам получать данные о состоянии окружающей среды.

«Также у нас предложена фракцией «Единая Россия» поправка к Конституции, направленная на решение задач по повышению ответственности власти, повышению эффективности ее взаимодействия с населением. Это политика вовлечения граждан в решение государственных задач. <...> Речь идет о прямом участии граждан в решении вопросов использования бюджетных средств, в частности, путем инициативного бюджетирования», - заключил Брынцалов.

Как пояснил РИАМО сотрудник пресс-центра областного парламента, также свои поправки озвучат другие думские фракции. Все они будут обработаны в профильном комитете. И после анализа и редакции их направят в Государственную думу и в Совет Федерации.

Президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их вынесут на общероссийское голосование.