РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области с начала года оштрафовали восемь организаций на 200 тысяч рублей за нарушение тишины в ночное время, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Подмосковье действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», который предусматривает жесткие санкции в отношении нарушителей. Так, при первом нарушении гражданину выносится устное предупреждение. При повторных нарушениях предполагаются штрафы.

«В городском округе Мытищи с начала 2020 года за нарушение тишины в ночное время к административной ответственности были привлечены 8 организаций. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в муниципальных образованиях региона были пресечены 20 случаев нарушения покоя граждан в обеденное и ночное время в 13 муниципальных образованиях региона.

По итогам надзорной деятельности сотрудников ведомства к административной ответственности были привлечены в основном строительные организации, нарушившие правила областного законодательства в сфере соблюдения тишины и покоя граждан особенно в ночное время.