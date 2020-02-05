РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Техническая проверка систем оповещения населения с включением электросирен состоится в Люберцах 13 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Тринадцатого февраля с 12:00 до 13:00 будет проводится комплексная техническая проверка местной системы оповещения (МСО) и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСОЭН) городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

В ходе проверки по сетям теле- и радиовещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки, а также будет произведено включение электросирен в режиме непрерывного звучания.