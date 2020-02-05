РИАМО - 5 фев. Бригады скорой помощи Москвы имеют достаточный запас масок и средств дезинфекции, с первого дня возникновения угрозы распространения коронавируса скорая работает в режиме повышенной готовности, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

Ранее СМИ сообщили, что кареты скорой помощи в Москве якобы недостаточно хорошо дезинфицируют и они могут оказаться разносчиками инфекции, в частности, коронавируса. Депздрав подчеркнул, что информация не соответствует действительности.

«Во всех бригадах и на станции имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски различных типов, перчатки, одноразовые очки, одноразовые комбинезоны и другое) и дезинфицирующих средств, в том числе для проведения текущей и заключительной дезинфекции. Дезинфицирующие средства, используемые бригадами, подходят для быстрой обработки поверхностей (экспозиция до 3 минут)», — говорится в сообщении.

После транспортировки каждого пациента поверхности салона дезинфицируют. Делают это даже в случае, если у человека нет признаков заражения. При перевозке больных с симптомами вирусной инфекций машина проходит дополнительно полную санитарную обработку.

На станции также есть две специализированные инфекционные бригады и биобоксы для транспортировки пациентов с опасными инфекциями.

В Москве следят за ситуацией с коронавирусом, который начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Согласно обновленным данным, количество заразившихся по всему миру людей уже превысило 24 тысячи человек. Умерли 494 пациентов, выздоровели 955 человек. В России зафиксировано два случая заражения вирусом – в Забайкалье и Тюменской области.

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