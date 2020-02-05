РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 фев. В январе в Люберецком роддоме появились на свет 345 малышей, из них – шесть пар двойняшек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В январе у нас появились на свет 345 малышей, из них шесть пар двойняшек. Поздравляем родителей со счастливым пополнением!» – сказала главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Она уточнила, что среди январских новорожденных 185 мальчиков и 160 девочек.