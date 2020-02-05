РИАМО - 5 фев. В Московской области за минувшие сутки 16,4 тысячи дворников участвовали в уборке снега, также в работах задействовали 1,28 тысячи единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На территории региона идет небольшой снег. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные люди и техника. В приоритетном порядке осуществляется уборка тротуаров, дворов, внутриквартальных проездов, детских и спортивных площадок», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что 15,03 миллиона квадратных метров очистили от снега и наледи только за 3 и 4 февраля. Пешеходные дорожки общей площадью 33,31 миллиона квадратных метров обработали противогололедными материалами за эти же два дня.

Также во всех округах региона организовали место складирования снега, всего вывезли более 1 тысячи кубометров снега. Также сведения об уборке территорий собирается в ЦУРе, где работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов.

Хайкин добавил, что на территории региона с 16 ноября запустили мобильное приложение, с помощью которого осуществляется контроль за качеством работ по уборке дворов.

Приложение работает таким образом: в дни снегопадов появляется «задание на уборку», которые создает муниципальный ЦУР. Дворник выходит на территорию, загружает в систему фото до начала уборки и после, сотрудник ЦУР проверяет выполнение. При выполнении работ мобильное приложение геолоцирует сотрудника и выполнять работы он сможет только в нужном дворе.