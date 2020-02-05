РИАМО - 5 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые завышают стоимость противовирусных препаратов и средств защиты на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. <…> Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», – сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Путин добавил, что аптечная сеть России «в известной степени избыточна».

В Китае в декабре произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру уже превысило 24 тысячи человек. Умерли 494 зараженных, выздоровели 955 человек.