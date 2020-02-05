РИАМО - 5 фев. Более 80 представителей законодательной и исполнительной власти, общественники и эксперты принимают участие в общественных слушаниях в Московской областной думе по проекту закона РФ о поправке в Конституцию, заявил корреспонденту РИАМО сотрудник пресс-центра Мособлдумы.

«В зале около 80 человек, также можно смотреть трансляцию», - сказал собеседник агентства.

На слушаниях в том числе присутствует председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«С нами присутствуют представители федерального собрания РФ, депутаты, представители исполнительной власти, муниципальных образований, члены общественных палат, общественных организаций, представители парламентских партий, в том числе депутат Государственной думы Ирина Роднина», - сказал Брынцалов.

Брынцалов отметил, что законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» уже принят к рассмотрению в Госдуме.

«Сегодня все предложения будут озвучены. По итогам будет составлена резолюция, чтобы направить предложения в Государственную думу», - заключил Брынцалов.

Президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их предлагается вынести на общероссийское голосование.

В частности, в главном документе страны предлагается закрепить обязательную индексацию пенсий и зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.