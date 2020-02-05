РИАМО - 5 фев. Законопроект, который упростит получение регионального материнского капитала, рассчитывают принять в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам в среду депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Ранее в ходе ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил упростить реализацию регионального маткапитала для семей, в которых после его получения родился еще один ребенок.

«Сейчас разрабатывается нормативная база. Я надеюсь, что в первом квартале мы должны эту работу завершить, чтобы уже весной люди могли начинать реализовывать это право», – сказал Голубев по итогам заседания по реализации средств материнского капитала жителям Московской области.

По его словам, когда законопроект внесут в Мособлдуму, он будет принят оперативно. При этом также очень важно информировать жителей обо всех нововведениях.

Всего с 2011 по 2016 год в Подмосковье выдали 220 тысяч сертификатов на 100 тысяч рублей. Однако воспользовались им только 30% семей.

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