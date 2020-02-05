РИАМО - 5 фев. В нынешнем и последующих годах будут усилены меры безопасности на строительных площадках Москвы, сообщил в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы этой теме (охране труда – ред. ) будем уделять в этом году и в следующих особое внимание. Соблюдение техники безопасности, культура производства — это взаимосвязанные процессы. И здесь мы будем меры в ближайшие месяц – два принимать очень активные», - сказал Бочкарев.

По его слова, раньше теме, связанной с мерами безопасности, уделялось недостаточное внимание.