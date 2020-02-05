РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 фев. Суд арестовал уроженца ближнего зарубежья за попытку кражи электроинструментов из дома в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее дома, расположенного на улице Ново-Никольская, неизвестный пытался похитить электроинструменты на общую сумму более 17 тысяч рублей.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 35-летний уроженец одной из республик Средней Азии, подозреваемый в покушении на кражу. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (Покушение на кражу)», – говорится в сообщении.

Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.