РИАМО - 5 фев. В Москве приступили к разработке проекта станции «Суворовская» Кольцевой линии метрополитена, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас мы занимаемся проектированием. Это очень сложная станция. Задача – не просто построить, а спланировать ее так, чтобы мы могли станцию эффективно интегрировать с действующей Люблинско-Дмитровской линией, сделать соединение в районе Кольцевой линии. Это занимает больше всего времени. Мы потом активно пойдем в стройку», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что сейчас ведутся предпроектные проработки и предварительное проектирование.

Ранее СМИ сообщали, что строительные работы на станции «Суворовская» действующей Кольцевой линии столичного метрополитена планируют завершить не раньше 2023 года.

Планы по строительству метро до 2023 года>>