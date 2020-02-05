РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Ветераны педагогического труда Подольска рассказали школьникам о боях за Сталинград и подвигах солдат, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 5 февраля, в молодежном центре «Ровесник» Подольска прошла встреча учащихся школы №13 с ветеранами педагогического труда. Мероприятие было посвящено Сталинградской битве. Ветераны рассказали о страшных боях за Сталинград и героических подвигах русского народа. А воспитанники любительского объединения «Знамя Победы» прочитали стихи о войне», – говорится в сообщении.

Сталинградская битва, являясь самой известной, до сих пор остается самой загадочной. До нее были и победы, и поражения, но именно Сталинград стал переломным моментом в войне. После Сталинградского сражения гитлеровской армии уже не удавалось вести крупные наступления.