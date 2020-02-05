РИАМО - 5 фев. Инспекторы эконадзора возбудили два дела об административных правонарушениях по фактам загрязнения водных объектов в Пушкинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В первом случае виновником оказалось ООО «Управляющая эксплуатационная компания «Пушкинский лес», которая управляет одноименным коттеджным поселком.

«Сотрудники компании допустили сброс неочищенных сточных вод в ручей, который впадает в реку Прорваниху, приток реки Талицы. Лабораторный анализ проб речной воды в точках сброса показал превышение предельно допустимых концентраций аммоний-ионов, фосфатов, поверхностно-активных веществ и ряда тяжелых металлов», – говорится в сообщении.

Аналогичное нарушение выявили в поселке Щеглово, его допустило ООО «УК «Северные земли». В сточных водах, которые компания сбрасывает в приток Талицы, также установлены превышения ПДК соединений азота, железа, а также нефтепродуктов.

Представителей компаний вызвали в Минэкологии для рассмотрения постановлений об административных наказаниях, их ждут крупные штрафы за нарушение водоохранного законодательства.