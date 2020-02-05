РИАМО (МЫТЩИ) - 5 фев. 29 февраля и 1 марта на территории Московского областного музея народных художественных промыслов в селе Федоскино городского округа Мытищи пройдут масленичные гуляния, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В программе «Сударыня Масленица» предусмотрены экскурсии по усадебному дому, состязания, конкурсы, катания на лошадях, ярмарка мастеров, выступление народного ансамбля, а также горы румяных вкусных блинов, медовуха, чай из самовара на дровах. Начало праздника 29 февраля в 13:00, 1 марта – в 14:00. Организаторы мероприятия обещают, что «Масленица в Федоскино» подарит всем море положительных эмоций и хорошее настроение», – говорится в сообщении.

Музей располагается по адресу: Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, строение 7. Телефон для справок: 8(964)645-28-01.