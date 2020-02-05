РИАМО - 5 фев. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, которому переданы полномочия по курированию развития всего транспортного узла Москвы, выразил недовольство скоростью строительных работ, осуществляемых на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), сообщает РИА Новости.

«Пока те темпы работ, которые идут на ЦКАД, меня не устраивают», – заявил Хуснуллин.

Он отметил, что общался с представителями министерства транспорта и подрядчиком, в ходе чего было принято решение организовать совещание с целью планирования дальнейших действий.

По словам Хуснуллина, проект ЦКАД призван разгрузить дороги Подмосковья и Москвы, поэтому работа по нему будет контролироваться в штабном режиме.

Работы по строительству ЦКАД начались в 2014 году. Планируется, что ее протяженность достигнет 336,5 километра. Трассу проложат в 50 километрах от МКАД в параллель с трассой А-107.