РИАМО - 5 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед президентом РФ Владимиром Путиным отчитываются о распространении коронавируса каждый день, а порой и каждый час, сообщает Газета.ru.

По его словам, идет активная работа по избежанию проникновения вируса в страну. Над созданием вакцины круглосуточно работают ученые и специализированные компании. В контроле над ситуацией принимают также участие дипломатические службы и ВКС России.

«Ведется очень масштабная работа, ведется и днем, и ночью. Президент ежедневно и иногда даже ежечасно получает информацию о развитии ситуации», – сказал Песков.

Ранее из китайского города Ухань в Тюмень прибыли два самолета с гражданами России.

В Китае в декабре произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру уже превысило 24 тысячи человек. Умерли 494 зараженных, выздоровели 955 человек.