РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Шестнадцать выпускников школ городского округа Люберцы написали в среду итоговое сочинение в дополнительный срок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

После успешного выполнения данного задания выпускники будут допущены к государственной итоговой аттестации.

«Учащиеся выпускных классов написали сочинение на одну из пяти предложенных тем. Эти те 16 ребят, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в написании работы в основной срок – 4 декабря 2019 года», – сказал Ружицкий.

Итоговое сочинение писали в гимназии №1 Люберец. Выпускники выполняли работу по русскому языку в трех аудиториях под контролем общественных наблюдателей. На написание им дали 3 часа 55 минут. Учащиеся могли выбрать одну из пяти тем, которые отличались от предложенной тематики в основной срок.