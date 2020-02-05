РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 фев. Пенсионеры из Люберец в рамках проекта «Активное долголетие» в среду посетили с экскурсией Талдомский городской округ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сегодня, 5 февраля, 35 участников программы «Активное долголетие» из Люберец совершили поездку в Талдомский городской округ. В ходе насыщенной экскурсионной программы люберчане посетили Талдомский историко-литературный музей, музей Михаила Салтыкова-Щедрина, Дом-музей Сергея Клычкова», – говорится в сообщении.

Проект «Активное долголетие» реализуется на территории Московской области в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей. Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также ездить на экскурсии.