РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 фев. Ставшие финалистами олимпиады «Я – профессионал» студенты посетили предприятие «ЗиО-Подольск» и увидели производство оборудования для заводов по термической переработке отходов в энергию, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Госкорпорация «Росатом» совместно со специалистами Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и МФТИ с конца января по первые числа февраля проводила для финалистов олимпиады «Я – профессионал» Зимние школы, а технические туры на предприятия отрасли стали завершающим этапом большой профориентационной работы.

«Завод «ЗиО-Подольск» стал одной из отраслевых площадок, выбранных в качестве места проведения технического тура для участников Зимних школ. В рамках визита на «ЗиО-Подольск» гости побывали на производстве тепловой энергетики, где увидели, как изготавливают оборудование для будущих заводов по термической переработке отходов в энергию. Познакомились с производственным циклом и новыми технологиями, применяемыми в процессе изготовления высокосложных аппаратов для атомных станций», – говорится в сообщении.

Олимпиада «Я – профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны, с помощью них проверяются профессиональные знания. Победителям гарантировано обучение в ведущих вузах страны и работа в крупных компаниях.