РИАМО – 5 фев. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал сообщения о том, что сборную России могут не допустить к участию в чемпионате мира по футболу – 2022 в Катаре, сообщает РИА Новости.

Ранее арабское издание BeIN Sports со ссылкой на свои источники сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство намерено не допустить российских футболистов к участию в ЧМ-2022. При этом WADA якобы уже проинформировало об этом Россию.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», — заявил Ганус.

Российский футбольный союз также не получал от WADA никаких уведомлений о статусе сборной на ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

Исполком WADA ранее отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. В течение четырех лет сборная РФ не сможет выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Решение в силу еще не вступило, дело направили для разбирательства в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Глава CRC Джонатан Тейлор в декабре заявил, что решение исполкома не распространяется на отборочный турнир ЧМ-2022. Однако, если Россия выйдет в финальную часть, то футболисты будут выступать на турнире под нейтральным флагом.