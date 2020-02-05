РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Жители Люберец могут поучаствовать в конкурсе на создание талисмана всероссийской переписи населения, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

«В национальном конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года могут принять участие жители городского округа Люберцы. Прием творческих работ продлится до 10 февраля», – говорится в сообщении.

Официальный талисман переписи будет размещен на информационных материалах и использован при проведении массовых мероприятий. А его автор получит денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для этого надо зарегистрироваться на сайте: www.strana2020.ru, заполнить форму и указать ссылку на творческую работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram, отмечают их активной ссылкой @strana2020 и хештегом #талисман_перепись. Аккаунты должны быть открытыми, работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победитель будет определен в два этапа. Сначала лучшую работу выберут посетители сайта ВПН-2020 (www.strana2020.ru) путем голосования, которое начнется 11 февраля. По его итогам будет сформирован шорт-лист работ. На втором этапе проекты из шорт-листа оценит жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры.

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях.